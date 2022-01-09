Beşiktaş'ta Salih Uçan kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş, Salih Uçan'ın hastalığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan kadrodan çıkartıldı
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09 Ocak 2022 11:24
Salih Uçan
Salih Uçan
Beşiktaş
Beşiktaş, Salih Uçan'ın hastalığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.

Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'ın 19 kişilik Rize kafilesinde şu oyuncular yer almıştı: Ersin, Emre, Göktuğ, Vida, Montero, Welinton, Serdar, Rosier, Rıdvan, Umut, Necip, Josef, Salih, Gökhan, Güven, Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş ve Demir Ege Tıknaz.  
 Beşiktaş'ın eksikleri

Mert Günok
Rachid Ghezzal
N'Koudou
Oğuzhan Özyakup
Mehmet Topal
Pjanic
Atiba
Alex Teixeira
Can Bozdoğan
Kenan Karaman
Cyle Larin
Salih Uçan

MUHTEMEL 11






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