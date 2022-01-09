Beşiktaş'ta Salih Uçan kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş, Salih Uçan 'ın hastalığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.



Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



Beşiktaş'ın 19 kişilik Rize kafilesinde şu oyuncular yer almıştı: Ersin, Emre, Göktuğ, Vida, Montero, Welinton, Serdar, Rosier, Rıdvan, Umut, Necip, Josef, Salih, Gökhan, Güven, Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş ve Demir Ege Tıknaz.











Mert GünokRachid GhezzalN'KoudouOğuzhan ÖzyakupMehmet TopalPjanicAtibaAlex TeixeiraCan BozdoğanKenan KaramanCyle LarinSalih Uçan