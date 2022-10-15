Beşiktaş'ta Salih Uçan göreve hazır

Beşiktaş'ta, Giresunspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor maçı öncesi hazır duruma geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Salih Uçan göreve hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2022 12:55
Adale sakatlığı sebebiyle Giresunspor maçını kaçıran Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, idman eksiğini kapattı ve Trabzonspor karşılaşması öncesi hazır hale geldi.

Hafta içinde yapılan 3 takım antrenmanında yer alan Salih, idman eksiğini de kapattı.

Bu sezonki performansıyla takımda adeta yeni transfer esintileri yaratan Salih, Trabzonspor karşılaşmasında Kara Kartal'ın orta sahasındaki dinamosu olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ