Beşiktaş'ta Salih Uçan göreve hazır

Adale sakatlığı sebebiyle Giresunspor maçını kaçıran Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan, idman eksiğini kapattı ve Trabzonspor karşılaşması öncesi hazır hale geldi.
Hafta içinde yapılan 3 takım antrenmanında yer alan Salih, idman eksiğini de kapattı.
Bu sezonki performansıyla takımda adeta yeni transfer esintileri yaratan Salih, Trabzonspor karşılaşmasında Kara Kartal'ın orta sahasındaki dinamosu olacak.
Hafta içinde yapılan 3 takım antrenmanında yer alan Salih, idman eksiğini de kapattı.
Bu sezonki performansıyla takımda adeta yeni transfer esintileri yaratan Salih, Trabzonspor karşılaşmasında Kara Kartal'ın orta sahasındaki dinamosu olacak.
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