Beşiktaş'ta Salih Uçan cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında sarı kart gören Salih Uçan, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan cezalı duruma düştü
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07 Ocak 2023 23:14
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının 82. dakikasında sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Salih Uçan bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.

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