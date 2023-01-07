Beşiktaş'ta Salih Uçan cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının 82. dakikasında sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü.
Bu sezon 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Salih Uçan bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.
Bu sezon 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Salih Uçan bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.
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