Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni belli oldu

Beşiktaş'ta futbolcuların yaşadığı sakatlıkların aşırı yüklenmeden kaynaklandığı belirlendi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni belli oldu
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14 Kasım 2023 10:54
Beşiktaş'ta son dönemde üst üste yaşanan adale sakatlıklarının aşırı yüklenmeden kaynaklandığı belirlendi.

Burak Yılmaz'ın ekibinde yer alan Hırvat teknik adamlar Hari Vukas ve Toni Modric'in göreve geldikten hemen sonra fiziksel çalışmalara ağırlık verdikleri ve bu nedenle birçok oyuncunun adale sakatlığı yaşadığı ifade edildi.

Bu süreçte Aboubakar, Cenk Tosun, Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly gibi fiziksel dayanıklılığı yüksek oyuncuların bile sakatlandığı belirtildi.

Sağlık ekibiyle konuştu

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın işbaşı yaptıktan sonra sağlık ekibiyle sakatlıklar konusunda bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı. Doktorlardan sakatlıklara ilişkin bilgi alan Rıza Çalımbay'ın adale problemleriyle ilgili detaylı bilgiler aldığı vurgulandı. 



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