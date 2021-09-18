Beşiktaş'ta sakatlıklar kabusa dönüyor

Beşiktaş'taki sakatlık listesine Antalyaspor maçında Mehmet Topal ve Necip Uysal da eklendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlıklar kabusa dönüyor
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18 Eylül 2021 19:26
Sakatlıklarla başı belada olan Beşiktaş'a, Antalyaspor ile oynadığı mücadelede iki kötü haber daha geldi.

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya sağ bekte başlayan Necip Uysal, mücadelenin 15. dakikasında dizinden sakatlandı ve 6 dakika kendini denedikten sonra kenara gelmek zorunda kaldı. Necip Uysal'ın yerine Miralem Pjanic oyuna dahil olurken, Josef de Souza stopere, Mehmet Topal ise sağ bek mevkisine geçti.

Karşılaşmanın 37. dakikasında ise bu sefer Mehmet Topal sakatlandı ve yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. Beşiktaş bu dakikadan sonra sağ bekte Nsakala, sol bekte Rıdvan ile oyuna devam etti.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Necip Uysal (Sakat)
Mehmet Topal (Sakat)
Domagoj Vida (Sakat)
Welinton Souza (Sakat)
Umut Meraş (Sakat)
Alex Teixeira (Sakat)
Kevin N'Koudou (Sakat)
Rachid Ghezzal (Hafif sakat)
Valentin Rosier (Hasta)




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