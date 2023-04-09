Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Giresunspor karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Cenk yerine Gedson oyuna dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
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09 Nisan 2023 21:07
Süper Lig'de sahasında Giresunspor'u ağırlayan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların önemli isimlerinden Cenk Tosun, mücadelenin 34. dakikasında sakatlık yaşadı. Cenk, sakatlık sonrası değişiklik istedi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerine 35. dakikada Gedson oyuna dahil oldu.

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