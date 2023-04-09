Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Süper Lig'de sahasında Giresunspor'u ağırlayan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlıların önemli isimlerinden Cenk Tosun, mücadelenin 34. dakikasında sakatlık yaşadı. Cenk, sakatlık sonrası değişiklik istedi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerine 35. dakikada Gedson oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlıların önemli isimlerinden Cenk Tosun, mücadelenin 34. dakikasında sakatlık yaşadı. Cenk, sakatlık sonrası değişiklik istedi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerine 35. dakikada Gedson oyuna dahil oldu.
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