Beşiktaş'ta sakatlık! Sivasspor maçında yok

Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.
Siyah beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan, kadroda yer almadı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Rachid Ghezzal, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı. Cezayirli oyuncu, Şenol Güneş'in süre vermesi halinde oynayabilecek.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rashica, Aboubakar
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj
Siyah beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan, kadroda yer almadı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Rachid Ghezzal, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı. Cezayirli oyuncu, Şenol Güneş'in süre vermesi halinde oynayabilecek.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rashica, Aboubakar
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj