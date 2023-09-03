Beşiktaş'ta sakatlık! Sivasspor maçında yok

Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosunda sakatlığı bulunan Salih Uçan yer almadı.

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Beşiktaş'ta sakatlık! Sivasspor maçında yok
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03 Eylül 2023 18:21
Son güncelleme 03 Eylül 2023 18:22
Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.

Siyah beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan, kadroda yer almadı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Rachid Ghezzal, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı. Cezayirli oyuncu, Şenol Güneş'in süre vermesi halinde oynayabilecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rashica, Aboubakar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj


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