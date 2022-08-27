Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler Rachid Ghezzal'a çevrildi. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Ghezzal, antrenmanlara çıkamıyor. Futbolcunun durumu merak konusu oldu.
GHEZZAL'IN TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Cezayirli futbolcunun 2 hafta önce sağ ayağından yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlandı. Antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken Ghezzal üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi.
SİVASSPOR MAÇINDA GHEZZAL OYNAYACAK MI?
Ghezzal'ın Demir Grup Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak. Öte yandan Welinton takımla antrenmana katıldı ve Sivasspor maçında şans verilirse görev alabilecek. Josef ve Atiba ise sakat oyuncular arasında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor karşılaşmayı 29 Ağustos Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak. 21:45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
GHEZZAL'IN TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Cezayirli futbolcunun 2 hafta önce sağ ayağından yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlandı. Antrenmanlara çıkmaya hazırlanırken Ghezzal üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi.
SİVASSPOR MAÇINDA GHEZZAL OYNAYACAK MI?
Ghezzal'ın Demir Grup Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak. Öte yandan Welinton takımla antrenmana katıldı ve Sivasspor maçında şans verilirse görev alabilecek. Josef ve Atiba ise sakat oyuncular arasında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor karşılaşmayı 29 Ağustos Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak. 21:45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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