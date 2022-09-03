GHEZZAL, ANKARAGÜCÜ MAÇINDA OLACAK MI?

SALİH UÇAN 11'DE YER ALACAK

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın oynayıp oynayamayacağı merak konusu olmuştu. Siyah-beyazlılarda Ghezzal ve Salih Uçan'ın durumu netleşti.Beşiktaş'ın 2. haftada Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın, Ankaragücü deplasmanında 11'de yer alması düşük ihtimal olarak görülüyor. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Cezayirli yıldızın kadroya girme şansı da az.Öte yandan Josef de Souza'nın kadroda yer alması beklenirken, Atiba'nın ise bu hafta da oynamayacağı belirtildi. Takımla antrenmana çıkan Salih Uçan'ın ilk 11'de olacağı öğrenildi.