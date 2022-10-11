BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK YAŞAYAN İSİMLER

ISMAEL'İN FİZİKSEL SEVİYE VURGUSU

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ilk 9 haftada sakatlık sorunlarıyla uğraştı. Siyah-beyazlılar, 9 futbolcusundan çeşitli sebeplerden ötürü faydalanamadı.Beşiktaş'ta sezon öncesi sakatlanan ve hiç süre alamayan Atiba dışında Josef, Ghezzal, N'Koudou, Welinton, Dele Alli, Salih Uçan, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da çeşitli şekillerde sakatlıklar yaşadı.Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael de bu sebeple takımın fiziksel olarak kendisinin istediği seviyeye bir türlü ulaşamadığını ifade ediyor.