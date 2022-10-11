Beşiktaş'ta sakatlık raporu; 9 oldu!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada sakatlıklarla boğuştu. Siyah-beyazlılar 9 isimden yeterince yararlanamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık raporu; 9 oldu!
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11 Ekim 2022 11:38
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ilk 9 haftada sakatlık sorunlarıyla uğraştı. Siyah-beyazlılar, 9 futbolcusundan çeşitli sebeplerden ötürü faydalanamadı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK YAŞAYAN İSİMLER

Beşiktaş'ta sezon öncesi sakatlanan ve hiç süre alamayan Atiba dışında Josef, Ghezzal, N'Koudou, Welinton, Dele Alli, Salih Uçan, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da çeşitli şekillerde sakatlıklar yaşadı.

ISMAEL'İN FİZİKSEL SEVİYE VURGUSU

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael de bu sebeple takımın fiziksel olarak kendisinin istediği seviyeye bir türlü ulaşamadığını ifade ediyor. 

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