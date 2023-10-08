Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi!

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanan Eric Bailly oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi!
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08 Ekim 2023 16:32
Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda, Valon Ethemi ile ikili mücadeleye giren Eric Bailly sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Bailly yerine 30. dakikada Necip Uysal oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta sahaya kaptan olarak çıkan Aboubakar, Necip oyuna girdikten sonra kaptanlık bandını tecrübeli isme verdi. Aboubakar'ın bu hamlesi tribünlerden alkış aldı.

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