Beşiktaş'ta sakatlık kabusu

Beşiktaş'ta Bodo Glimt maçı öncesi Chamberlain, Immobile, Tayyip Sanuç, Paulista, Uduokhai ve Arthur Masuaku gibi isimler kadroda yer alamayacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu
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10 Aralık 2024 09:59
Beşiktaş kabus dolu günler yaşarken Fenerbahçe'yi yenerek yeniden hayata dönmüştü. Son derece önemli zaferin bedeli ise sakatlıkların artması oldu. 

IMMOBILE ÇOK ZOR

Karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlanan Ciro İmmobile'nin, perşembe günü Bodo Glimt ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Yine Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç da Norveç'e götürülmeyecek.

EMRECAN'A GÖREV

Dev maçta zaferi getiren tek golü atan Alex Oxlade-Chamberlain ise kadroda bile yer alamayacak. İngiliz yıldız, UEFA listesine bildirilmemişti. Bir önemli eksik de sol bekte var. Arthur Masuaku sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Kongolu oyuncunun yerine 20 yaşındaki Emrecan Terzi şans bulacak. Paulista ve Uduokhai'nin sakatlıkları devam ediyor. Stoperde Emirhan'ın yanında Zaynutdinov'un olması bekleniyor. 
 

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