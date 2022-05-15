Beşiktaş'ta sakatlık, devam edemedi

Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Welinton, Göztepe deplasmanında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık, devam edemedi
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15 Mayıs 2022 16:34
Süper Lig'de bu hafta Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Welinton, Göztepe maçına 11'de başladı ama 12. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Welinton oyundan çıkarken, yerini Necip Uysal'a bıraktı.

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