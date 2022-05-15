Süper Lig'de bu hafta Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Welinton, Göztepe maçına 11'de başladı ama 12. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Welinton oyundan çıkarken, yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Welinton, Göztepe maçına 11'de başladı ama 12. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Welinton oyundan çıkarken, yerini Necip Uysal'a bıraktı.
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