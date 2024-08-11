Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi

Beşiktaş'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta ilk yarıda sakatlık geçiren Gabriel Paulista, ikinci yarıda yerini Necip Uysal'a bıraktı..

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Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi
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11 Ağustos 2024 22:55
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaştı.

Kritik mücadelede Siyah beyazlı takımın 2. golünü kaydeden Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk yarıda aldığı darbe sonrası bileğinde problem yaşayan başarılı stoper, ikinci yarı yerini Necip Uysal'a bıraktı.

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