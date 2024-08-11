Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaştı.
Kritik mücadelede Siyah beyazlı takımın 2. golünü kaydeden Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkamadı.
İlk yarıda aldığı darbe sonrası bileğinde problem yaşayan başarılı stoper, ikinci yarı yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Kritik mücadelede Siyah beyazlı takımın 2. golünü kaydeden Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkamadı.
İlk yarıda aldığı darbe sonrası bileğinde problem yaşayan başarılı stoper, ikinci yarı yerini Necip Uysal'a bıraktı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU