Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!

Beşiktaş'ta Al-Musrati, Gaziantep FK maçında sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!
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11 Mart 2024 21:45
Son güncelleme 11 Mart 2024 21:49
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ta Al-Musrati 53. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi.

Beşiktaş'ta Al-Musrati yerine 54. dakikada Daniel Amartey oyuna dahil oldu.

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