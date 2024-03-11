Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta Al-Musrati 53. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi.
Beşiktaş'ta Al-Musrati yerine 54. dakikada Daniel Amartey oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'ta Al-Musrati 53. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi.
Beşiktaş'ta Al-Musrati yerine 54. dakikada Daniel Amartey oyuna dahil oldu.
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