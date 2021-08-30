Beşiktaş'ta sakatlık: Alex Teixeira!

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden Alex Texeira hakkında açıklama yaptı.



Siyah-beyazlıların açıklamasında "Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.



Alex Teixeira'nın Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynayamayacağının daha sonra yapılacak kontrollerle belli olacağı ortaya çıktı.



