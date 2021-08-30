Beşiktaş'ta sakatlık: Alex Teixeira!

Beşiktaş, Karagümrük maçında ağrı hisseden Alex Teixeira'nın son durumunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta sakatlık: Alex Teixeira!
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30 Ağustos 2021 13:32
Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden Alex Texeira hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında "Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Alex Teixeira'nın Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynayamayacağının daha sonra yapılacak kontrollerle belli olacağı ortaya çıktı.


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