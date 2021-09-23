Beşiktaş'ta sakatların son durumu

3-0 öne geçtiği Adana Demirspor maçında beraberlikle yetinmek zorunda kalan Beşiktaş'ta kaybedilen iki puandan çok sakatlıklara üç yeni ismin eklenmesi can sıktı.



77. dakikada sağ arka adalesindeki problem nedeniyle oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın yarınki Altay maçında oynayamayacağı, 28 Eyül'deki Ajax mücadelesinde de forma giyme şansının zor olduğu belirtildi. Cezayirli yıldızın durumu, 1 haftalık tedavi süreci sonrası netlik kazanacak.



WELİNTON'UN SAKATLIĞI NÜKSETTİ



Sağ dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tedavisi yeni tamamlanan ve fedakârlık göstererek forma giyen Welinton'un da sakatlığı nüksetti. 32 yaşındaki stoperin Altay maçında olmayacağı, Ajax karşısında forma giyme durumunun ise ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi.



ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI



Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.



