Beşiktaş'ta sakatların son durumu

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında hem puan kaybetti hem de 3 yıldızını daha sakatlığa kurban verdi. Rachid Ghezzal, Altay maçında yok, Ajax'a karşı oynaması da zor. Michy Batshuayi, 15 gün sahalardan uzak kalacak. Welinton'un tedavisi ise en az bir hafta sürecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatların son durumu
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23 Eylül 2021 10:48
Welinton Souza Silva
Welinton Souza Silva
Beşiktaş
3-0 öne geçtiği Adana Demirspor maçında beraberlikle yetinmek zorunda kalan Beşiktaş'ta kaybedilen iki puandan çok sakatlıklara üç yeni ismin eklenmesi can sıktı.

77. dakikada sağ arka adalesindeki problem nedeniyle oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın yarınki Altay maçında oynayamayacağı, 28 Eyül'deki Ajax mücadelesinde de forma giyme şansının zor olduğu belirtildi. Cezayirli yıldızın durumu, 1 haftalık tedavi süreci sonrası netlik kazanacak.

WELİNTON'UN SAKATLIĞI NÜKSETTİ

Sağ dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Tedavisi yeni tamamlanan ve fedakârlık göstererek forma giyen Welinton'un da sakatlığı nüksetti. 32 yaşındaki stoperin Altay maçında olmayacağı, Ajax karşısında forma giyme durumunun ise ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi.

ATİBA'DA CİDDİ BİR SORUNA RASTLANMADI

Beşiktaş'a tek iyi haber Atiba'dan geldi. MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı ve Altay karşısında kadroda yer alacağı bildirildi.


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