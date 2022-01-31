Beşiktaş'ta sakatlanan Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle Antalya kampından ayrıldığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.
Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.
Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.