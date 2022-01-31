Beşiktaş'ta sakatlanan Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta sakatlanan Ghezzal kamptan ayrıldı
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31 Ocak 2022 11:14
Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle Antalya kampından ayrıldığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır.
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