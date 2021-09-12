Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlanarak kenara gelmişti.



Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giymesi beklenmiyor.



A Spor'un haberine göre; Topuğundan sakatlanan Vida en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak



Kevin N'Koudou ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında görev verilirse oynayabilecek.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI



"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır. Vida ile Teixeira'nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



