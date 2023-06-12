Beşiktaş'ta Saiss, Katar'dan gelen teklifi reddetti

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, gelecek sezondan takımdan ayrılmak isterken yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Katar'dan teklif alan Saiss, kariyerine avrupa'da devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Saiss, Katar'dan gelen teklifi reddetti
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12 Haziran 2023 15:57
Son güncelleme 12 Haziran 2023 16:10
Beşiktaş, stoper oyuncusu Romain Saiss ile yollarını ayırma kararı almıştı. Faslı stoper, Katar'dan teklif almasına karşın bu teklifi reddettiği iddia edildi.

Foot Mercato'ya göre, Beşiktaş'ın 33 yaşındaki stoperi Katar'dan gelen teklifi reddettiği ve kariyerine avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi. 

PREMİER LİG'E DÖNEBİLİR 

Şenol Güneş ile kimyasının uyuşmadığı belirtilen Romain Saiss için Nottingham Forest, Everton ve Newcastle gibi Premier Lig kulüplerinin de takip ettiği teklif gelmesi halinden Beşiktaş ile yollarının ayrılacağı belirtildi.

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