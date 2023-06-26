Beşiktaş'ta Saiss belirsizliği devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da kamp çalışmalarının başlamasına kısa süre kala Romain Saiss'in durumu henüz netleşmedi.
Marsilya geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Saiss için Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Bu rakamı düşük bulan Siyah-Beyazlılar, Marsilya'ya olumsuz yanıt vermişti. Fransız ekibinin, Saiss için yeni bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.
Nottingham Forets'ın da transfer listesinde yer alan Faslı futbolcu, 2.5 milyon Euro'yu aşan bir teklif gelmezse büyük olasılıkla kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.
Marsilya geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Saiss için Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Bu rakamı düşük bulan Siyah-Beyazlılar, Marsilya'ya olumsuz yanıt vermişti. Fransız ekibinin, Saiss için yeni bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.
Nottingham Forets'ın da transfer listesinde yer alan Faslı futbolcu, 2.5 milyon Euro'yu aşan bir teklif gelmezse büyük olasılıkla kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.