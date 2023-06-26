Beşiktaş'ta Saiss belirsizliği devam ediyor

Beşiktaş'ta Faslı stoper Romain Saiss'e gelen teklifler sonrası takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair karar henüz verilmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Saiss belirsizliği devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2023 12:55
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da kamp çalışmalarının başlamasına kısa süre kala Romain Saiss'in durumu henüz netleşmedi.

Marsilya geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Saiss için Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Bu rakamı düşük bulan Siyah-Beyazlılar, Marsilya'ya olumsuz yanıt vermişti. Fransız ekibinin, Saiss için yeni bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.

Nottingham Forets'ın da transfer listesinde yer alan Faslı futbolcu, 2.5 milyon Euro'yu aşan bir teklif gelmezse büyük olasılıkla kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery