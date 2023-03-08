Beşiktaş'ta sahne Alexandru Maxim'in

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, yeni transfer Alexandru Maxim'i Başakşehir karşısında ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.
Ankaragücü maçının 84. dakikasında oyuna giren Rumen 10 numara, siyah beyazlı takımda ilk kez forma giymesine karşın, topla buluştuğu anlarda yaptığı şık hareketlerle büyük beğeni toplamıştı.
Bu sezon Gaziantep FK ve Beşiktaş'ta toplam 26 resmi maça çıkan Alexandru Maxim, bu maçlarda 5 gol 10 asist kaydetti.
Ankaragücü maçının 84. dakikasında oyuna giren Rumen 10 numara, siyah beyazlı takımda ilk kez forma giymesine karşın, topla buluştuğu anlarda yaptığı şık hareketlerle büyük beğeni toplamıştı.
Bu sezon Gaziantep FK ve Beşiktaş'ta toplam 26 resmi maça çıkan Alexandru Maxim, bu maçlarda 5 gol 10 asist kaydetti.