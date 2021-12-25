Beşiktaş'ta sağ bek sıkıntısı!

Süper Lig'de ilk yarının son maçında ikinci sırada bulanan İ.H Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli ile kurmaylarının ilk gündem maddesi cezalı duruma düşen Rosier'in yerine sağ bekte kimin oynayacağı oldu.



Göztepe karşısında Rosier'in ikinci sarıdan kırmızı kartla atılmasının ardından 86. dakikada yaptığı Batshuayi-Umut Meraş değişikliğiyle Umut'u sağ beke çeken Karaveli, öğrencisinin maske ile forma giymesi nedeniyle 90 dakika mücadeleci oyunu kaldıramayacağını düşünüyor.



Bu yüzden Önder Karaveli, Konyaspor maçına kadar yapılacak idmanda bazı isimleri sağ bekte deneyecek.





İLGİLİ VİDEO