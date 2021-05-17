Beşiktaş'ta sağ bek için B planı hazır

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın adı ES Saheli'de forma giyen sağ bek Wajdi Kechrida ile anılıyor. Siyah beyazlıların kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'nin takımdan ayrılması durumunda 25 yaşındaki sağ beki kadrosuna katacağı ileri sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta sağ bek için B planı hazır
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17 Mayıs 2021 11:24
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı.

Fransız basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Tunus ekibi ES Saheli'de forma giyen sağ bek Wajdi Kechrida'yı transfer listesine eklediğini yazdı. Beşiktaş'ın kiralık olarak kadroda yer alan Valentin Rosier'in takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı belirtildi. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier'nin siyah beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona eriyor.

19 maçta forma giydi

2016 yılından beri ES Saheli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kechrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 19 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

 

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