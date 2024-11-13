Beşiktaş'ta sabırlar taştı: Joao Mario

Beşiktaş'a transfer döneminin son günlerinde kazandırılan Joao Mario, Beşiktaş formasıyla beklenen etkiyi gösteremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta sabırlar taştı: Joao Mario
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13 Kasım 2024 11:24
Beşiktaş'a transfer döneminin son günlerinde kazandırılan Joao Mario, Beşiktaş formasıyla beklenen etkiyi gösteremedi. Benfica'da son 2 sezonda 50 maç ortalamayla oynayan ve kaptanlığa kadar yükseldiği takımda önemli başarılara imza atan Mario, Beşiktaş'ta ise 11 maçta 1 asistle oynayıp beklentileri karşılayamadı.

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Benfica'nın şampiyonluğunda Rafa Silva ile birlikte Joao Mario'nun da büyük katkısı vardı. Bu nedenle 31 yaşındaki oyuncunun Siyah-Beyazlı kulübe transferi, Avrupa futbol piyasasında şaşkınlıkla karşılandı. Ancak Joao Mario, Beşiktaş'ta tam bir hayal kırıklığına yol açtı.

SABIRLAR TAŞTI

Beşiktaş taraftarları, Başakşehir maçı kadar Portekizli oyuncunun negatif futboluna da isyan etti. Gio'nun genelde orta saha pozisyonuna daha yakın denediği Portekizli, kanatlarda da etkili olamadı. Salih Uçan'ın yedek kalıp, Joao Mario'nun ilk 11'de oynaması camiada sabırları taşırdı.

2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Benfica Başkanı Rui Costa, yaz transfer dönemine damgasını vuran Joao Mario'nun Benfica'dan ayrılışı için, "Bizim hizmetimizdeyken çok şey verdi. Ama burada kopan bir bağ vardı ve o ve biz bu sefer farklı yollar izlemeye karar verdik. Biz herkesin kendi yolunu izlemesinin daha iyi olduğuna inanıyorum" yorumu yapmıştı. Mario'yu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katan Kara Kartal, sezon sonunda Benfica'ya 2 milyon Euro ödeyecek.

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