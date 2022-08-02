Beşiktaş'ta rota yeniden Kaan Ayhan'a döndü

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta milli futbolcu Kaan Ayhan, yeniden gündeme geldi.
Siyah-beyazlı yönetim özellikle teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla vurgu yaptığı stoper sıkıntısını çözmek için çaba harcıyor. Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde yer alan ancak yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye bastı.
Siyah-beyazlı yönetim özellikle teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla vurgu yaptığı stoper sıkıntısını çözmek için çaba harcıyor. Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde yer alan ancak yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye bastı.
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