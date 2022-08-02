Beşiktaş'ta rota yeniden Kaan Ayhan'a döndü

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için girişimlerini hızlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta rota yeniden Kaan Ayhan'a döndü
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02 Ağustos 2022 13:40
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta milli futbolcu Kaan Ayhan, yeniden gündeme geldi.

Siyah-beyazlı yönetim özellikle teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla vurgu yaptığı stoper sıkıntısını çözmek için çaba harcıyor. Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde yer alan ancak yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye bastı.

Yönetim, Kaan Ayhan'ı transfer ederek hem savunmaya önemli bir yıldız takviyesi yapmayı hem de yerli sorununa çözüm bulmayı hedefliyor. Kaan için kulübü Sassuolo ile daha önce de görüşülmüş ancak sonuç alınamamıştı.

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