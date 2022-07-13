Beşiktaş'ta rota Mert Çetin'e döndü

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem rota yeniden yerli adaylara çevrildi.
Vida'nın ayrılmasından sonra ciddi şekilde stoper eksikliği yaşanan Beşiktaş'ta yönetim, bu mevki için öncelikle yerli isimler üzerinde çalışıyor. Yabancı sınırlaması nedeniyle, yerli alternatifler üzerine yoğunlaşan Kartal'ın stoper için düşündüğü son isim Mert Çetin. Hellas Verona forması giyen Türk oyuncu konusunda kulübüyle görüşmeler sürüyor. 25 yaşındaki oyuncunun Verona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi var.
İtalyan basını, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık istediğini iddia etti.
Vida'nın ayrılmasından sonra ciddi şekilde stoper eksikliği yaşanan Beşiktaş'ta yönetim, bu mevki için öncelikle yerli isimler üzerinde çalışıyor. Yabancı sınırlaması nedeniyle, yerli alternatifler üzerine yoğunlaşan Kartal'ın stoper için düşündüğü son isim Mert Çetin. Hellas Verona forması giyen Türk oyuncu konusunda kulübüyle görüşmeler sürüyor. 25 yaşındaki oyuncunun Verona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi var.
İtalyan basını, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık istediğini iddia etti.
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