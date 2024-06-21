Beşiktaş'ta rota Davy Klaassen'e döndü

Marco Reus'a yaptığı tekliften cevap alamayan Beşiktaş rotayı Davy Klaassen'e çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta rota Davy Klaassen'e döndü
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21 Haziran 2024 09:07
Son güncelleme 21 Haziran 2024 09:08
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, yaz aylarında kadroda ciddi bir değişim süreci yaşamaya hazırlanıyor.

CEVAP GELMEDİ

Beşiktaş, uzun bir süredir Alman ekibi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Marco Reus'un peşindeydi. Fakat 35 yaşındaki futbolcu, ABD'den kendisi için birkaç takımın devrede olduğunu belirtip, süre istemişti.



Kara Kartal da tecrübeli oyuncuya cumaya kadar yani bugüne kadar süre vermişti. Reus'a verilen süre doldu. Alman futbolcu, Siyah-Beyazlı kulübe olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

ROTA KLAASSEN

Hâl böyle olunca on numara mevkisi için listede yer alan bir diğer isim için yeniden girişimde bulunulacak. Inter ile kontratı biten Davy Klaassen'in boşa çıkmasıyla birlikte Hollandalı ile masaya oturulması planlanıyor.

20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

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