Beşiktaş'ta Rosier ve Necip cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Valentin Rosier ile Necip Uysal, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Rosier ve Necip cezalı duruma düştü
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24 Nisan 2021 21:16
Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede iki isim sarı kart sınırına takıldı.

Siyah-beyazlıların sağ beki Rosier, 36. dakikada Alibec'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Mücadelenin 50. dakikasında ise Necip Uysal, çalımlarla ceza sahasına doğru sokulan Lennon'ı faulle durdurdu. Necip, bu faulü nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Valentin Rosier ile Necip Uysal, Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede takımdaki yerini alamayacak.



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