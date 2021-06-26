Beşiktaş'ta Rosier, kampa yetişiyor

Beşiktaş, Valentin Rosier'in kulübü Sporting'le de imzaları atmak için geri sayıma geçti.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ta Rosier, kampa yetişiyor
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26 Haziran 2021 12:57
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş, Valentin Rosier'in kadroda tutulması için görüşmelerini sürdürüyor.

Fransız sağ bekle yeni sezonda yola devam etmek için her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, genç futbolcunun kulübü Sporting'le de imzaları atmak için geri sayıma geçti.

5 TEMMUZ'A YETİŞECEK

Yaklaşık 4 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay formülleriyle Portekiz ekibiyle anlaşan yönetimin, son pürüzleri yeni hafta içerisinde hallederek Rosier'i 5 Temmuz'da başlayacak kampa yetiştirmesi bekleniyor.




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