Beşiktaş'ta Rosier, kampa yetişiyor

Beşiktaş, Valentin Rosier'in kadroda tutulması için görüşmelerini sürdürüyor.Fransız sağ bekle yeni sezonda yola devam etmek için her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, genç futbolcunun kulübü Sporting'le de imzaları atmak için geri sayıma geçti.Yaklaşık 4 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay formülleriyle Portekiz ekibiyle anlaşan yönetimin, son pürüzleri yeni hafta içerisinde hallederek Rosier'i 5 Temmuz'da başlayacak kampa yetiştirmesi bekleniyor.