Beşiktaş'ta Rosier'in kırmızı kartları sürüyor

Beşiktaş'ın Lugano'ya evinde 2-0'dan 3-2 kaybettiği maçın 61. dakikasında Fransız futbolcu Valentin Rosier ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
6. KIRMIZI KARTI
Fransız oyuncu, Lugano maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Beşiktaş'ta geçirdiği 4. sezonunda toplamda 6. kez oyundan atılmış oldu.
QUARESMA'YA YAKLAŞTI
Valentin Rosier, bu istatistiği Beşiktaş forması altında 9 kez kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın ardından Beşiktaş formasıyla en çok kırmızı kart gören ikinci yabancı oyuncu oldu.
6. KIRMIZI KARTI
Fransız oyuncu, Lugano maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Beşiktaş'ta geçirdiği 4. sezonunda toplamda 6. kez oyundan atılmış oldu.
QUARESMA'YA YAKLAŞTI
Valentin Rosier, bu istatistiği Beşiktaş forması altında 9 kez kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın ardından Beşiktaş formasıyla en çok kırmızı kart gören ikinci yabancı oyuncu oldu.