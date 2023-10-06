Beşiktaş'ta Rosier'in kırmızı kartları sürüyor

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, siyah-beyazlı forma altındaki 6. kırmızı kartını gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rosier'in kırmızı kartları sürüyor
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06 Ekim 2023 01:20
Beşiktaş'ın Lugano'ya evinde 2-0'dan 3-2 kaybettiği maçın 61. dakikasında Fransız futbolcu Valentin Rosier ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

6. KIRMIZI KARTI

Fransız oyuncu, Lugano maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Beşiktaş'ta geçirdiği 4. sezonunda toplamda 6. kez oyundan atılmış oldu.

QUARESMA'YA YAKLAŞTI

Valentin Rosier, bu istatistiği Beşiktaş forması altında 9 kez kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın ardından Beşiktaş formasıyla en çok kırmızı kart gören ikinci yabancı oyuncu oldu.

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