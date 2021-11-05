Beşiktaş'ta Rosier'den fedakarlık

Trabzonspor'la oynayacakları maçı dönüm noktası olarak gören Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi yaşandı.
Siyah beyazlı futblcu, oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu teknik heyete iletti. Fransız yıldızın, takımdaki yerini alması bekleniyor.
25 yaşındaki oyuncu bu sezo ligde 9 maça çıkarken 2 asistle oynadı
Siyah beyazlı futblcu, oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu teknik heyete iletti. Fransız yıldızın, takımdaki yerini alması bekleniyor.
25 yaşındaki oyuncu bu sezo ligde 9 maça çıkarken 2 asistle oynadı