Beşiktaş'ta Rosier'den fedakarlık

Valentin Rosier, Trabzonspor maçında oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Rosier'den fedakarlık
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05 Kasım 2021 09:43
Trabzonspor'la oynayacakları maçı dönüm noktası olarak gören Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi yaşandı.

Siyah beyazlı futblcu, oynayabilmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu teknik heyete iletti. Fransız yıldızın, takımdaki yerini alması bekleniyor.

25 yaşındaki oyuncu bu sezo ligde 9 maça çıkarken 2 asistle oynadı


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