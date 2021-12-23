Beşiktaş'ta Rosier, bu sezon ikinci kez kızardı

Beşiktaş'ta Göztepe maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier, bu sezon ikinci kez aynı durumla karşı karşıya kaldı.
Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Rosier, Göztepe karşılaşmasının 81. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın 43. dakikasında sarı kart gören Rosier, 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.
Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Rosier, Göztepe karşılaşmasının 81. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın 43. dakikasında sarı kart gören Rosier, 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.