Beşiktaş'ta Rosier, bu sezon ikinci kez kızardı

Beşiktaş'ın Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Rosier, bu sezon ikinci kez kızardı
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23 Aralık 2021 23:37
Beşiktaş'ta Göztepe maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier, bu sezon ikinci kez aynı durumla karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Rosier, Göztepe karşılaşmasının 81. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 43. dakikasında sarı kart gören Rosier, 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.


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