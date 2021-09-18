Beşiktaş'ta Rosier, Antalyaspor maçında yok

Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"
Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"