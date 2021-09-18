Beşiktaş'ta Rosier, Antalyaspor maçında yok

Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Rosier, Antalyaspor maçında yok
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18 Eylül 2021 13:41
Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"


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