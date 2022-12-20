Beşiktaş'ta Romain Saiss tehlikesi

Beşiktaş'ta sakatlık problemi devam eden Romain Saiss'in Gaziantep ve Adana Demir maçlarında oynaması beklenmiyor ve 2022 yılını kapatması planlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Romain Saiss tehlikesi
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20 Aralık 2022 12:06
Romain Saiss
Romain Saiss
Beşiktaş
Beşiktaş'a, Fas ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Romain Saiss'tan kötü bir haber geldi.

Dünya Kupası'nda Fas formasıyla yarı final sevinci yaşayan Romain Saiss, ülkesiyle turnuvayı 4. olarak tamamlamıştı. Adale sakatlığı sebebiyle son müsabakada oynayamayan Saiss'in problemi devam ediyor.

Başarılı sol stoperin bundan dolayı Kara Kartal'ın Gaziantep ve Adana Demir maçlarında oynaması beklenmiyor ve 2022 yılını kapatması planlanıyor. 

 
 

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