Beşiktaş'ta Romain Saiss müjdesi

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, Konyaspor deplasmanına ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Romain Saiss müjdesi
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12 Ocak 2023 10:12
Beşiktaş'ta sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss, başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.

Katar'daki turnuvada adale sakatlığı yaşayan başarılı oyuncu, kısa bir tatilin ardından döndüğü Türkiye'de tedavi sürecini tamamladı. Başarılı stoper, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girmesinin ardından ilk 11'deki yerine bu hafta geri dönecek.

Saiss, Konyaspor'la deplasmanda oynanacak Spor Toto Süper Lig müsabakasına ilk 11'de başlayacak. Saiss'in savunma hattındaki partneri, Tayyip Talha Sanuç olacak.



 
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