Beşiktaş'ta Romain Saiss korkusu!

Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş'ta, teknik heyet ve futbolcular, Fas'ın önceki akşam Portekiz'i yenerek yarı finale çıktığı maçı televizyondan izleyip Romain Saiss'e destek verdi.Heyecan içinde maçı izleyen siyah-beyazlıların, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas'ın elde ettiği tarihi başarıdan büyük mutluluk duydukları ifade edildi.Saiss'in sol arka adalesinden yaşadığı ciddi sakatlık ise bu mutluluğa gölge düşürdü. Maçın 51. dakikasında sedyeyle kenara alınan Fas Milli Takımı kaptanının durumunun ciddi olabileceği aktarıldı. Siyah-beyazlılar, Saiss'in uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor. Deneyimli futbolcu adalesinde yırtık belirlenmesi halinde yaklaşık bir ay siyah-beyazlı formadan uzak kalacak. Romain Saiss bu durumda Beşiktaş'ın 25 Aralık'ta Gaziantep (D), 29 Ocak'ta Adana Demirspor ve 7 Ocak'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçlarda takımdaki yerini alamayacak.Saiss, Portekiz maçından sonra yaptığı açıklamada Fransa ile çarşamba günü oynayacakları yarı final karşılaşmasında forma giymek istediğini söyledi. Deneyimli oyuncu, "Sakatlığımın durumuna bakacağız ve gerekli testleri yapacağız. Portekiz'e karşı neredeyse 55 dakika tek bacakla oynadım ancak yarı final maçında sahada olmak için her şeyi yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.