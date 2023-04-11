Beşiktaş'ta Romain Saiss'e teklif bekleniyor

Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Romain Saiss'in geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor.Saiss ile ilgili henüz net verilmiş bir karar yok ancak ne Şenol Güneş ne de yönetim oyuncuya olmazsa olmaz gözüyle bakmıyor.Sezon sonu iyi bir teklif gelmesi halinde Saiss ile yollar ayrılacak. Dünya Kupasında sergilediği performans sonrası yeniden Premier Lig takımlarının radarına giren Faslı stoperin için gelecek tekliflerin değerlendireceği belirtildi.33 yaşındaki Saiss, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 maçta 1 asist kaydetti.