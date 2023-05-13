Beşiktaş'ta Romain Saiss denklemi

Beşiktaş'ta Romain Saiss belirsizliği yaşanıyor. Sezon sonunda kadrosunda birçok bölgede değişime gidecek olan yönetim, Faslı stoperin kararını bekliyor. Premier Lig'den talipleri bulunan sağ stoper, lig bitiminde tercihini iletecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Romain Saiss denklemi
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13 Mayıs 2023 11:53
Romain Saiss
Romain Saiss
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transfer dönemine dair raporunu yavaş yavaş netleştiriyor. Deneyimli teknik adamın savunmaya özellikle Premier Lig'den bir oyuncu istediği biliniyor ve bu kapsamda arayışlar sürüyor. Ancak sezon başında Premier Lig'den gelen ve 1.8 milyon Euro yıllık ücret kazanan Romain Saiss'in durumu bu bölgeye yapılacak transferi doğrudan etkileyebilir.

Ayrılma ihtimali var

Saiss'in yüksek yıllık ücreti yedek kalma ihtimalini düşürüyor ve Beşiktaş planlarını oyuncunun ayrılığına göre yapıyor. Ancak sağ stopere yapılacak sağlam bir takviyenin yanında sol stoperde oynayan Saiss'in de ayrılma ihtimali Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Gitmezse sadece sağa...

Deneyimli teknik adam Saiss'in kalmasını isterse Beşiktaş sağ stopere isim yapmış bir oyuncu alarak savunmadaki sorunları çözmeyi hedefliyor. Ancak Saiss'e gelecek teklifler de oyuncunun geleceğini belirleyecek. Şu an için Beşiktaş-Saiss ilişkisinde tam bir belirsizlik hakim. Premier Lig'den talipleri bulunan Faslı stoperin geleceğiyle ilgili olarak kararını sezon sonunda vereceği kaydedildi. 

 
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