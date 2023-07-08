Beşiktaş'ta Romain Saiss ayrılık için ısrarcı

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Romain Saiss için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Romain Saiss ayrılık için ısrarcı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 17:19
Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss'ın takımdan ayrılması konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Tayyip Talha Sanuç ve Cenk Tosun ile birlikte sakatlığı sebebiyle Almanya kampına götürülmeyecek olan Romain Saiss, takımdan ayrılma konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Saiss'ın isteği üzerine Beşiktaş yönetimi de yıldız oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı alırken, özellikle Fransa'dan oyuncuya teklifler bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 25 maça çıkan 33 yaşındaki stoper, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery