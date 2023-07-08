Beşiktaş'ta Romain Saiss ayrılık için ısrarcı

Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss'ın takımdan ayrılması konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Tayyip Talha Sanuç ve Cenk Tosun ile birlikte sakatlığı sebebiyle Almanya kampına götürülmeyecek olan Romain Saiss, takımdan ayrılma konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Saiss'ın isteği üzerine Beşiktaş yönetimi de yıldız oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı alırken, özellikle Fransa'dan oyuncuya teklifler bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 25 maça çıkan 33 yaşındaki stoper, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.
Tayyip Talha Sanuç ve Cenk Tosun ile birlikte sakatlığı sebebiyle Almanya kampına götürülmeyecek olan Romain Saiss, takımdan ayrılma konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Saiss'ın isteği üzerine Beşiktaş yönetimi de yıldız oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı alırken, özellikle Fransa'dan oyuncuya teklifler bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 25 maça çıkan 33 yaşındaki stoper, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.