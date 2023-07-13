Beşiktaş'ta Roberto Pereyra sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Roberto Pereyra sürprizi
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13 Temmuz 2023 20:39
Son güncelleme 13 Temmuz 2023 21:40
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor. Daniel Amartey ile büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, gözünü geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçiren Roberto Pereyra'ya çevirdi.

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş, merkez orta saha pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra ile görüşmelere başladı. 

Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest konumda olan oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. 

Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme, 2 milyon Euro da ücret teklifi yaptığı belirtildi. İki taraf arasında görüşmeler olumlu ilerliyor.

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Roberto Pereyra, geçtiğimiz sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. 

32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon olarak görülüyor.

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