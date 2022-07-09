Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz seferberliği

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi sonuçlanmadı. Siyah-beyazlılar, Alman ekibi ile bonuslar dahil 6.5 milyon euroya anlaşmış, sonrasında sadece taksitlerle ilgili bir görüşme gerçekleştirilmişti. Sürecin uzamasıyla birlikte Eintracht Frankfurt'un da geri adım attığı, Beşiktaş'ın ilk şartları kabul etmesine rağmen transferi bitirecek resmi yazıyı göndermediği kaydedildi.



YENİ SÖZLEŞME



Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, daha fazla vakit kaybetmeden, Avusturya kampına dahil olan 21 yaşındaki oyuncu ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacak. Avrupa'ya gitmeyi çok isteyen genç futbolcunun maaşını 1 milyon euronun üzerine çıkarmayı planlayan yönetim, bu kontrata Frankfurt ile anlaşılan bedele yakın bir rakamı serbest kalma maddesi olarak eklemeyi de düşünüyor.



TORİNO YENİDEN DEVREYE GİRECEK



Öte yandan İtalyan ekibi Torino da daha önce Rıdvan için resmen kulübün kapısını çalmış ve toplam 4.5 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak siyah-beyazlı ekibe bu yeterli gelmemişti. Frankfurt işi sıkıntıya giren Rıdvan için Torino'nun da yeni teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.





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