Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a özel destek

Beşiktaş'ta son 10 lig maçının sadece 2'sinde forma giyen ve moral bozukluğu yaşayan Rıdvan Yılmaz için yönetimin devreye girdiği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a özel destek
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23 Nisan 2021 10:37
Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş
Son 10 lig maçının sadece 2'sinde forma giyen Rıdvan Yılmaz ciddi bir moral bozukluğu yaşarken, Siyah-Beyazlı yönetim devreye girdi.

19 yaşındaki futbolcu için özel bir uzman ayarlanırken, haftanın bazı günlerinde Rıdvan'a terapi uygulandığı öğrenildi. Oyucunun mental olarak düşüş yaşamasının önüne geçmeye çalışılırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da genç oyuncuya sürekli destek olduğu belirtildi. 

 


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