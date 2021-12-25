Beşiktaş'ta Ricardo Goulart harekatı!

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den ayrılan Ricardo Goulart'ın peşine düştü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ricardo Goulart harekatı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2021 11:48
Beşiktaş'ın transfer harekatıyla ilgili Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Çin'deki takımı Guangzhou Evergrande'den ayrılan Ricardo Goulart'la ilgilendiği iddia edildi.

Bolavip'te yer alan habere göre Cruzeiro ve Palmeiras'ın da takibe aldığı orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın dışında ABD ve Orta Doğu'dan kulüplerin de beklemede olduğu belirtildi.

Bu arada Melo ile sözleşme imzalayan Fluminense'nin de 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği ancak anlaşma olmadığı öğrenildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.