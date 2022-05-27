Beşiktaş'ta restleşme ayrılık getirdi

Beşiktaş'ta bu hafta sonu yapılacak seçim öncesi yönetim içinde büyük kriz patlak verdi. Genel sekreter Mesut Urgancılar, başkan Ahmet Nur Çebi'nin listesinde yer almayacak. Olayın perde arkasında ise asbaşkan Emre Kocadağ'ın olduğu konuşuluyor.



Urgancılar'ın, Çebi ile yaptığı görüşmede, Kocadağ için, "O varsa ben yokum" resti çektiği öğrenildi. Çebi ise bu reste, Kocadağ'ı yeniden listeye alarak karşılık verdi. Beşiktaş'ın 2012'deki "Feda" döneminde görev aldığını hatırlatan Urgancılar, "Cefa dönemi olarak adlandırdığım son 2.5 yılda da genel sekreter ve icra kurulu başkanı olarak görev yaptım. Son 2.5 yılda (çoğu anlatılamasa da) Beşiktaş menfaatleri için birçok doğru iş yaptığımız kanaatindeyim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunların gerçekleşmesini sağlayan başkanımıza ve tüm destek verenlere müteşekkirim" dedi.



Urgancılar, 2009-2019 dönemine dair hazırlanan mali raporun gereğinin yapılmasını istedi.







