Beşiktaş'ta resmi açıklama: "Sörloth istiyor"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Alexander Sörloth transferi için konuştu.

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Beşiktaş'ta resmi açıklama: 'Sörloth istiyor'
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11 Nisan 2022 10:36
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kulübün gündemiyle ilgili olarak Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a açıklamalarda bulundu ve Alexander Sörloth transferi konusuna da değindi.

La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Leipzig'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un transfer hedefleri arasında yer almasıyla ilgili de konuşan Kazancı bu durumu doğruladı.

Ceyhun Kazancı, "Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisi ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye'ye dönmeye ve İstanbul'da oynamaya çok istekli. İspanya'daki satın alma opsiyonu 18 milyon Euro. Nasıl olacak, şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim. Önceliğimiz" dedi. 

 
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