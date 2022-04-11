Beşiktaş'ta resmi açıklama: 'Sörloth istiyor'

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, kulübün gündemiyle ilgili olarak Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a açıklamalarda bulundu ve Alexander Sörloth transferi konusuna da değindi.La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Leipzig'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un transfer hedefleri arasında yer almasıyla ilgili de konuşan Kazancı bu durumu doğruladı.Ceyhun Kazancı,dedi.