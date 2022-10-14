Beşiktaş'ta Redmond göz dolduruyor

Beşiktaş'ın Premier Lig transferlerinden olan İngiliz hücumcu Nathan Redmond, bekleneni veremese de idmanlardaki performansı ile hocasından görev bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Redmond göz dolduruyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2022 10:09
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı. Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi.

28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı.

Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında görev alacağı bildirildi. 

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ