Beşiktaş'ta Redmond göz doldurdu

Geldiğinden beri Beşiktaş'ta beklentileri karşılamayan Nathan Redmond, Kasımpaşa maçındaki performansıyla beğenileri topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Redmond göz doldurdu
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08 Ocak 2023 11:35
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş'a yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Southmapton'dan gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı.

Kasımpaşa maçında ise sağ kanatta görev yapması beklenen İngiliz futbolcu, sahada serbest bir şekilde oynadı. Forvet arkasına yakın olan 28 yaşındaki yıldız, güzel oyununu bir de asistle süsledi. 

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