Beşiktaş'a yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Southmapton'dan gelen Nathan Redmond, şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı.



Kasımpaşa maçında ise sağ kanatta görev yapması beklenen İngiliz futbolcu, sahada serbest bir şekilde oynadı. Forvet arkasına yakın olan 28 yaşındaki yıldız, güzel oyununu bir de asistle süsledi.



