Beşiktaş'ta Nathan Redmond bilmecesi sürüyor.
Siyah-beyazlılar, boşta olan eski oyuncusu Redmond'ı hala ikna edemedi. Geçen sezonun en formda isimleri arasında yer alan ve halen kulüpsüz olan Redmond, siyah-beyazlıların teklifine olumlu yanıt vermedi.
''ALTERNATİFLERE BAKIYORUZ''
Asbaşkan Emre Kocadağ bu konuda ''Dönüş yapmadı, alternatiflere bakıyoruz.'' diye konuştu.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 29 kez terleten Redmond, 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.
Siyah-beyazlılar, boşta olan eski oyuncusu Redmond'ı hala ikna edemedi. Geçen sezonun en formda isimleri arasında yer alan ve halen kulüpsüz olan Redmond, siyah-beyazlıların teklifine olumlu yanıt vermedi.
''ALTERNATİFLERE BAKIYORUZ''
Asbaşkan Emre Kocadağ bu konuda ''Dönüş yapmadı, alternatiflere bakıyoruz.'' diye konuştu.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 29 kez terleten Redmond, 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.