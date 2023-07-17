Beşiktaş'ta Redmond bilmecesi

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond, Beşiktaş'ın yeni sezondaki teklifine hala cevap vermedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Redmond bilmecesi
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17 Temmuz 2023 09:07
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 09:08
Beşiktaş'ta Nathan Redmond bilmecesi sürüyor. 

Siyah-beyazlılar, boşta olan eski oyuncusu Redmond'ı hala ikna edemedi. Geçen sezonun en formda isimleri arasında yer alan ve halen kulüpsüz olan Redmond, siyah-beyazlıların teklifine olumlu yanıt vermedi. 

''ALTERNATİFLERE BAKIYORUZ''

Asbaşkan Emre Kocadağ bu konuda ''Dönüş yapmadı, alternatiflere bakıyoruz.'' diye konuştu. 

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 29 kez terleten Redmond, 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. 

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