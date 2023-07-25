Beşiktaş'ta Rebic için kritik saatler!

Transferdeki sessizliğini Amartey ve Onana'yı alarak bozan Beşiktaş, rotasını Ante Rebic'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Hırvat sol kanat oyuncusu konusunda kısa sürede olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı planlıyor.
YILLIK 2.5 MILYON EURO ISTIYOR
İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren siyah- beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncusunu bonservisiyle satmak isteyen ve 4-5 milyon Euro civarında ücret talep eden Milan'a kendi şartlarını kabul ettirmek için ter döküyor.
Rebic'in de 2.5 milyon Euro'ya yakın olan yıllık ücretini biraz aşağıya çekmek için pazarlıklar sürüyor. Yönetim, 24 saat içinde bu transferden bir sonuç almaya kararlı.
29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 31 maça çıkıp 3 gol 2 asist yaptı.
2020 yılında Eintracht Frankurt'tan 6.7 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan Hırvat yıldız, toplam 123 maçta 29 gol 17 asist kaydetti.
YILLIK 2.5 MILYON EURO ISTIYOR
İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren siyah- beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncusunu bonservisiyle satmak isteyen ve 4-5 milyon Euro civarında ücret talep eden Milan'a kendi şartlarını kabul ettirmek için ter döküyor.
Rebic'in de 2.5 milyon Euro'ya yakın olan yıllık ücretini biraz aşağıya çekmek için pazarlıklar sürüyor. Yönetim, 24 saat içinde bu transferden bir sonuç almaya kararlı.
29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 31 maça çıkıp 3 gol 2 asist yaptı.
2020 yılında Eintracht Frankurt'tan 6.7 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan Hırvat yıldız, toplam 123 maçta 29 gol 17 asist kaydetti.